Renato Junior anuncia novas obras no ramal do Branquinho, zona rural de Manaus

O prefeito em exercício de Manaus, Renato Junior, visitou nesta terça-feira (15/07) a comunidade do ramal do Rio Branquinho, no km 29 da zona rural da cidade. Acompanhado do secretário da Semacc, Wanderson Costa, e do vereador Eduardo Alfaia, o gestor anunciou a pavimentação de mais 10 ladeiras da região.

“Esse ramal tem 63 ladeiras. Já fizemos 11 e vamos fazer mais 10 agora. Fiquei feliz em ver que as que entregamos há dois anos e meio continuam intactas. Infraestrutura é prioridade onde tem gente que mora e produz. A prefeitura vai continuar presente onde antes só havia promessa”, destacou Renato Junior.

Durante a visita, ele também acompanhou a reforma da Escola Municipal Zilda Iracema, reforçando o compromisso com a educação no campo.

Desenvolvimento rural e escoamento da produção

A ação integra o plano da prefeitura de valorização da zona rural, com foco no acesso a serviços essenciais e melhoria das estradas para facilitar o escoamento da produção agrícola.

O secretário Wanderson Costa destacou o impacto direto dessas obras na economia local.

“Estamos falando de mandioca, citricultura, pitaia. Essa produção vai chegar mais rápido às feiras e escolas da cidade. Isso é desenvolvimento de verdade”, afirmou.

População reconhece presença da prefeitura

O vereador Eduardo Alfaia elogiou a atuação da gestão.

“Essa visita é prova de que a zona rural não está esquecida. O prefeito em exercício mostra que a gestão de David Almeida tem um olhar verdadeiro para quem vive no interior de Manaus.”

O produtor de pitaia e fundador da comunidade, Israel Feitosa, agradeceu o apoio da prefeitura.

“Nenhuma gestão olhou tanto por nós como essa. A primeira vez que sentimos que a prefeitura chegou de verdade.”

O aposentado Orlando Bezerra de Araújo, de 75 anos, também se emocionou com a visita.

“Desde que acompanhei o prefeito na campanha, sabia que ele não ia esquecer da gente. A presença dele aqui já diz tudo.” Leia mais: David Almeida entra de recesso e Renato Junior assume a Prefeitura de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱