Acidente na BR-153 deixa cinco mortos, diz PRF

Um grave acidente envolvendo um caminhão, um micro-ônibus e um ônibus deixou cinco pessoas mortas na BR-153, em Porangatu (GO). A colisão ocorreu na madrugada desta quarta-feira (16), no km 2 da rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros, há vítimas presas às ferragens, e as equipes de resgate seguem em atuação no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu dois dos quatro ônibus que transportavam estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA). Eles viajavam com destino a Goiânia, onde participariam do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), agendado para esta quarta-feira (16), na Universidade Federal de Goiás.

Segundo as informações preliminares da PRF, a carreta teria invadido a contramão e colidido frontalmente com o primeiro ônibus do comboio. Esse veículo transportava 25 estudantes, dois motoristas e um orientador. No entanto, somente a perícia poderá confirmar oficialmente as causas da colisão.

Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas. Conforme informações da PRF, os mortos são:

O motorista do micro-ônibus atingido;

Três estudantes;

O motorista da carreta.

Ainda de acordo com a PRF, o passageiro do caminhão foi socorrido com ferimentos graves. Um segundo ônibus do comboio também foi atingido, mas, felizmente, nenhum dos ocupantes se feriu.

A concessionária Ecovias do Araguaia, responsável pela rodovia, informou que as vítimas estão sendo encaminhadas para o Hospital Municipal Henrique Santillo, em Porangatu (GO), e para o Hospital Municipal de Alvorada, no Tocantins. Também prestam atendimento no local equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Técnico-Científica.

O trecho da BR-153 onde ocorreu o acidente ficou completamente interditado das 4h30 às 9h, quando foi liberado para o tráfego.

Governador em exercício lamenta as mortes

Por meio de nota, o governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, manifestou pesar pelas mortes e prestou solidariedade aos familiares das vítimas. Ele também afirmou que o governo goiano está à disposição das autoridades do Pará para colaborar com a assistência necessária.

“Manifesto minha solidariedade às famílias e amigos das vítimas — jovens e profissionais cujas vidas foram tragicamente interrompidas de forma tão precoce. Que encontrem amparo neste momento de profunda dor”, declarou o governador.

(*) Com informações do g1

Leia mais: Acidente em frente a escola deixa feridos e poste tomba sobre fiação na Ponta Negra

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱