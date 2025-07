Acidente em frente a escola deixa feridos e poste tomba sobre fiação na Ponta Negra

Um acidente entre dois veículos deixou cinco pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (2), na Avenida Coronel Teixeira, em frente ao Centro Educacional Século, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações preliminares, o motorista de uma picape, que seguia em alta velocidade e levava duas mulheres como passageiras, perdeu o controle da direção e colidiu com outro carro, onde estavam uma mulher e uma criança. Com o impacto, o segundo veículo rodou na pista e bateu em um poste de energia.

Equipes do Samu prestaram os primeiros socorros às vítimas ainda no local. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e policiais militares foram acionados para controlar o tráfego na região, que ficou congestionada após o acidente.

Segundo a Polícia Militar, o condutor da picape apresentava sinais de embriaguez. Ele está sob cuidados médicos e, após atendimento, deve ser submetido aos procedimentos legais.

Acidente entre veículos atinge poste na Ponta Negra e deixa feridos em Manaus pic.twitter.com/8RPFUnmU57 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) July 2, 2025

