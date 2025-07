Braga destina R$ 83,7 milhões para obras em Manacapuru

O destino das emendas contempla também a reforma e ampliação do Centro Cultural Parque do Ingá, o Cirandódromo

Manacapuru celebrou seus 93 anos de fundação nesta terça-feira (16) com o anúncio de R$ 83,7 milhões em novas emendas parlamentares destinadas pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) para obras e serviços estruturantes no município. Entre os destaques está a reforma e ampliação do Parque do Ingá, o tradicional Cirandódromo, palco do maior festival folclórico da cidade.

Em homenagem à data, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) reforçou hoje a destinação de R$ 83,7 milhões em novas emendas parlamentares para obras e serviços que atendem antigas demandas do povo.

Entre elas a reforma e ampliação do Centro Cultural Parque do Ingá, o “Cirandódromo”, principal centro de eventos da cidade, onde acontece a disputa das cirandas “Flor Matizada”, “Guerreiros Mura” e “Tradicional”. O valor da emenda foi incluído ao aporte de recursos do Ministério do Turismo, que firmou convênio com a prefeitura para a realização da obra.

O presidente da Ciranda Flor Matizada, Alexandre Queiroz, ressaltou a importância da ampliação do Parque do Ingá para a cultura manacapuruense.

“Fica aqui a nossa gratidão ao senador Eduardo Braga por essa emenda que vai possibilitar a reforma e ampliação do Parque Ingá, que hoje não é usado só para a ciranda. Temos quase dez eventos grandes ali como Carnaval, Pentecostes, Paixão de Cristo, o aniversário da cidade, a fanfarra, o próprio festival de ciranda, a Expo Manacá, a Cantada de Natal e o Réveillon. Em nome do povo manacapuruense fica aqui o nosso agradecimento. Lembrando que foi o senador quem construiu nossos galpões (das cirandas)”, afirmou.

O presidente da Ciranda Tradicional, Magal Pinheiro, também festejou a ampliação do Cirandródomo e compartilha a expectativa de crescimento da festa após a conclusão das obras. “A reforma do Parque do Ingá, para a gente que ama e vive da cultura, é um sonho realizado. Hoje, o espaço está pequeno pelo tanto de público que estamos recebendo. Com essa ampliação está previsto aumentar 3 ou 5 mil pessoas a mais”, comemorou.

O presidente da Ciranda Guerreiros Mura, Antônio Teles, também lembrou que foi Eduardo Braga quem montou os galpões das agremiações folclóricas quando foi governador.

“O Eduardo foi quem fez o desenvolvimento da ciranda, quem acreditou no evento cultural das cirandas. Ele é oferecedor de tudo que nós temos. Ele se propõe a fazer a reforma, a engrandecer o festival e melhorar tudo nessa área cultural de Manacapuru. Nós estamos muito felizes, porque a ciranda é a nossa expressão cultural, o que atinge a economia”, disse.

Além do Parque do Ingá, o total de R$ 83,7 milhões em novas emendas de Eduardo Braga também irá ser empregado na construção do Portal Turístico da cidade, na construção de um terminal pesqueiro no bairro Correnteza, na construção de dois CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) nos bairros Miriti e Centro, na construção de um CREAS (Centro de Referência Especializada de Assistência Social) no bairro Centro, na pavimentação de ruas nos bairros Madeiral e nas comunidades Betão, Rei Davi, Barro Branco, Laranjal e em vicinais do ramal do Japonês, melhorias sanitárias nas comunidades Tuiué e Caviana e aquisição de materiais escolares, esportivos e equipamentos de cozinha para instituições de ensino.

Crescimento

A prefeita de Manacapuru, Valciléia Maciel, reforçou que o município vem crescendo na sua gestão também por causa da parceria e apoio de parlamentares como o senador Eduardo Braga. “Manacapuru está avançando e cresceu muito com o apoio do senador Eduardo Braga. Nós ganhamos ambulância, micro-ônibus e van, que ajudam no transporte de 52 pessoas para hemodiálise em Manaus. Temos escola com emenda do senador, CRAS e CREAS. Estamos construindo o terminal pesqueiro com emenda do senador. Temos o material da maternidade, que foi com a emenda do senador. A população só tem a agradecer a Eduardo Braga”, disse a prefeita Valcileia Maciel.

Veja abaixo o histórico de emendas parlamentares destinadas pelo senador Eduardo Braga ao município de Manacapuru:

Saúde: R$ 50,5 milhões para hospitais, combate à Covid-19 e programas de assistência básica e média e alta complexidade;

Infraestrutura: R$ 35,4 milhões para pavimentação e recapeamento de ruas em diversos bairros;

Assistência Social: R$ 11 milhões para ações sociais, aquisição de equipamentos e veículos adaptados para atendimento à população;

Educação: R$ 3,6 milhões para materiais escolares e esportivos, mobílias, utensílios de cozinha e climatização de salas de aula;

Esporte: R$ 2,5 milhões para academias ao ar livre em comunidades;

“Manacapuru é uma cidade forte, de gente trabalhadora e cheia de cultura. Temos orgulho de trabalhar por um município que cresce quando o poder público olha com respeito para as necessidades do seu povo”, destacou o senador Eduardo Braga.

