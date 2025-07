Vacina contra Hepatite A é liberada para usuários de PrEP em Manaus

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) inicia na próxima segunda-feira (21) a oferta da vacina contra Hepatite A para pessoas que utilizam a Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP). A vacinação estará disponível em 14 unidades de saúde da rede municipal.

Atualmente, 2.278 pessoas utilizam a PrEP em Manaus. A medida segue a Nota Técnica nº 184/2025, do Ministério da Saúde, que recomenda a imunização desse grupo com base em dados epidemiológicos.

Grupo tem maior risco de infecção, diz Ministério da Saúde

De acordo com o Ministério da Saúde, usuários da PrEP apresentam maior vulnerabilidade à Hepatite A, especialmente devido a práticas sexuais que envolvem contato oroanal, uma das formas de transmissão da doença.

A vacina passa, assim, a integrar as estratégias de proteção destinadas a quem faz uso da PrEP — que consiste no uso diário de antirretrovirais por pessoas que não vivem com HIV, mas têm maior risco de exposição.

“A ampliação do público-alvo busca fortalecer a proteção desse grupo e conter a propagação da Hepatite A, reforçando a importância da vacinação como política de saúde pública”, destaca a gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes.

Esquema vacinal e documentação

A vacina deve ser aplicada em esquema de duas doses, com intervalo mínimo de seis meses entre elas, conforme a faixa etária.

Isabel Hernandes orienta:

Quem já tomou uma dose precisa completar o esquema com mais uma.

precisa completar o esquema com mais uma. Quem não possui comprovação vacinal deve tomar as duas doses.

deve tomar as duas doses. Quem comprovar ter recebido as duas doses, não precisa se vacinar novamente.

Para receber a vacina, é necessário apresentar:

Documento com foto

CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS)

Receita médica que comprove o uso da PrEP nos últimos seis meses

Aos jovens de 15 a 17 anos, será aplicada a vacina pediátrica. Para maiores de 18 anos, será utilizado o imunizante adulto.

Entenda a Hepatite A

A Hepatite A é uma inflamação viral no fígado, transmitida por via fecal-oral. A infecção pode ocorrer por meio de água ou alimentos contaminados, ou por práticas sexuais com contato oroanal. Pode levar a complicações e, em contextos de coinfecção com HIV, os riscos aumentam.

Onde se vacinar: unidades da Semsa com oferta da vacina para quem usa PrEP

Zona Norte

USF Arthur Virgílio Filho

USF Carmen Nicolau

USF Professor Carlson Gracie

Zona Sul

USF Dr. Luiz Montenegro

USF Nilton Lins

Zona Leste

USF Dr. José Amazonas Palhano

USF Desembargador Fábio Couto Valle

USF Enfermeira Ivone Lima dos Santos

USF Dra. Luiza do Carmo Ribeiro Fernandes

Zona Oeste

USF Ajuricaba

USF Deodato de Miranda Leão

USF Lindalva Damasceno

USF Parque das Tribos

USF Silvio Santos

