Falsa Médica é presa por aplicar Monjaro ilegalmente em clínica estética no AM

Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante, na última quarta-feira (16), suspeita de exercer ilegalmente a medicina em uma clínica estética de Tefé, no interior do Amazonas.

A ação foi realizada pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, após requisição do Ministério Público do Amazonas (MPAM), que solicitou investigação sobre o uso irregular de medicamentos no local.

Investigação

Segundo o delegado Renato Ferraz, as investigações começaram após publicações nas redes sociais denunciarem a venda e aplicação do medicamento Monjaro (tirzepatida), de uso injetável e controlado. O remédio é indicado para o tratamento de diabetes tipo 2 e controle de peso.

“Ao chegarmos ao local, não encontramos a proprietária da clínica, mas fomos recebidos por uma funcionária que se apresentou como esteticista e afirmou ser a responsável pela aplicação do medicamento”, relatou o delegado.

Durante a vistoria, os agentes encontraram diversas ampolas já utilizadas e outras prontas para uso, além de duas agendas com registros de clientes e horários para aplicação.

O delegado explica que a tirzepatida é um medicamento de uso controlado, cuja venda, armazenamento e aplicação exigem prescrição médica com receita retida e autorização da Anvisa. Nenhum desses requisitos foi apresentado pela responsável no local.

“A aplicação de substâncias controladas por pessoas não habilitadas representa um grave risco à saúde pública. A atuação policial tem como objetivo proteger a população de práticas ilegais disfarçadas de procedimentos estéticos”, afirmou Ferraz. Flagrante

A esteticista foi presa em flagrante por exercício ilegal da medicina. O inquérito segue em andamento, e a polícia continua as diligências para localizar a proprietária da clínica. O caso será comunicado à Vigilância Sanitária, que poderá adotar sanções administrativas contra o estabelecimento.

