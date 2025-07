Idosa morre após procedimentos estéticos feitos por dentista

Marlene da Silva Barros, de 76 anos, morreu após complicações estéticas no rosto e pescoço em uma clínica de São José dos Campos (SP). A família confirmou o óbito na segunda-feira (14), após mais de 20 dias internada.

Ela fez um lifting facial e uma lipoaspiração cervical (lipo de papada) em 20 de junho na clínica Be Unique. Os procedimentos foram realizados por um dentista — prática vedada pelo Conselho Federal de Odontologia em parte. No dia seguinte, Marlene apresentou dores, náusea e confusão mental.

Atendida em hospital, foi liberada, mas retornou no dia seguinte. Teve de ser internada e entubada. A família suspeita que ela tenha desenvolvido infecção generalizada após os procedimentos.

A Polícia Civil investiga o caso.

O que são os procedimentos?

O lifting facial reposiciona tecidos da face para suavizar rugas e flacidez. Já a lipoaspiração cervical remove gordura no pescoço e região abaixo do queixo. Ambos são invasivos e exigem ambiente hospitalar e cuidados pós-operatórios especializados.

Quem está habilitado a realizar?

O CFO permite que dentistas façam procedimentos como harmonização facial com botox e ácido hialurônico. Mas proíbe intervenções invasivas como lifting, blefaroplastia, rinoplastia e ritidoplastia. Médicos com formação em cirurgia plástica ou de cabeça e pescoço são habilitados para lipoaspiração, segundo o CFM.

Pacientes devem verificar alvará da clínica e estrutura hospitalar.

O que diz a clínica?

Em nota, a clínica Be Unique lamentou a morte, afirmou que o procedimento foi feito por uma “equipe habilitada” e disse ter orientado a paciente a buscar atendimento médico quando surgiram os sintomas. A clínica disse que prestou suporte à família durante a internação e aguarda a apuração oficial para esclarecer as causas do óbito.

“Ressaltamos a importância de se aguardar a conclusão das apurações e investigações para que as causas do falecimento possam ser devidamente esclarecidas”, finalizou a nota.

(*) Com informações do SBT News

