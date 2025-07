‘Feirão Amazonas Meu Lar’ oferece até R$ 35 mil de subsídio

Evento será realizado nos dias 26 e 27 de julho no Centro de Convenções Vasco Vasques e contará com a participação de seis construtoras

O Governo do Amazonas realiza, nos dias 26 e 27 de julho, a segunda edição do Feirão Amazonas Meu Lar, com ofertas de subsídios estaduais de até R$ 35 mil para famílias interessadas em financiar a casa própria. O evento ocorrerá no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus, reunindo empreendimentos de seis construtoras credenciadas.

O Programa Amazonas Meu Lar é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb). É executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), órgãos da Sedurb, além da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect).

O titular da Sedurb e UGPE, Marcellus Campêlo, informa que, durante o feirão, serão oferecidas mais de 2,6 mil unidades habitacionais, em 30 empreendimentos de seis incorporadoras: Direcional, MRV, Capital, Olá Empreendimentos, Smart Empreendimentos e J.Nasser. Os imóveis disponíveis estão em construção em diferentes regiões de Manaus.

“É uma oportunidade importante para quem quer adquirir o seu imóvel, com esse suporte do Governo do Estado, na entrada do financiamento”, afirmou.

A secretária executiva da Sedurb, Daniella Jaime, destaca que o feirão é mais uma ação do Governo do Amazonas, no compromisso com a política de habitação.

“Através do Subsídio Entrada do Meu Lar, o Estado tem auxiliado as pessoas, especialmente as famílias de menor renda, a saírem do aluguel e conquistarem a casa própria, em parceria com o programa federal Minha Casa, Minha Vida”, afirmou.

O valor do subsídio estadual é de R$ 35 mil para famílias da Faixa 1, que tenham renda mensal bruta de até R$ 2.850,00; de R$ 30 mil para a Faixa 2, com renda mensal bruta de R$ 2.850,01 até R$ 4.700,00; e de R$ 20 mil para a Faixa 3, com renda mensal bruta de R$ 4.700,01 até R$ 8.000,00.

O diretor-presidente da Suhab, Jivago Castro, lembra que os interessados devem estar cadastrados no Programa Amazonas Meu Lar. “A Suhab, juntamente com a Sedurb, fará o processo de análise social das famílias, que poderão realizar o sonho da casa própria com o apoio do maior programa habitacional da história do estado, lançado pelo governador Wilson Lima”, reforçou.

O pré-cadastro no programa pode ser feito no site www.amazonasmeular.am.gov.br ou no aplicativo SASI. No site, também está disponível a lista de documentos necessários para a análise de crédito junto às construtoras.

Para o vice-presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), Hélio Alexandre, a expectativa para o evento é grande, tendo em vista o sucesso da primeira edição do feirão.

“Em 2024, fomos surpreendidos com a presença de mais de 20 mil pessoas, e acreditamos que esse número pode até dobrar, agora que o público já conhece bem o benefício”, reforça.

Na primeira edição do feirão, realizada em novembro de 2024, o volume de vendas chegou a R$ 55 milhões, com mais de 3,7 mil unidades habitacionais ofertadas pelas construtoras credenciadas. Desde então, o Entrada do Meu Lar já beneficiou 1.435 famílias, com R$ 45 milhões em subsídios concedidos pelo Governo do Estado.

Empreendimentos

A empresa Direcional irá ofertar nove habitacionais: Amazon Boulevard Classic, Conquista Jardim Botânico, Conquista Rio Negro, Conquista Topázio, Conquista Jardim Norte, Parque Ville Orquídea, Parque Ville Violeta, Solar das Torres e Viva Vida Rio Amazonas.

Da incorporadora MRV, serão 14 empreendimentos, sendo eles: Residencial Jardim Bonsai, Mirante Amazonas, Mirante Cardeal, Mirante das Flores, Residencial Tokyo, Vista da Alvorada, Vista das Flores, Vista das Oliveiras, Vista das Orquídeas, Vista das Paineiras, Vista do Oriente, Vista do Parque, Vista dos Jasmins e Vista dos Lírios.

Já a construtora Capital disponibilizará três residenciais: o Ideal Mais Porto Buriti, Prime Cidade Nova e o Smart Tarumã. Os residenciais Olá Ponta Negra e Up Mosaico são obras da incorporadora Olá Empreendimentos, que também estarão disponíveis no feirão. Também terão os habitacionais Smart Tower Mosaico 2, da empresa Smart Empreendimento, e o Residencial Parque Alvorada, da incorporadora J.Nasser.

Programa

O programa integra as políticas de habitação e regularização fundiária do Governo do Amazonas. A meta é atender 24 mil famílias com soluções de moradia e 33 mil com regularização fundiária, com investimentos que somam R$ 4,7 bilhões, incluindo recursos do Estado, do FGTS e do FAR. Até o momento, já foram beneficiadas 27.431 famílias, sendo 7.626 com soluções de moradia e 19.505 com regularização fundiária.

Além das unidades ofertadas no feirão, o Amazonas Meu Lar conta com contratos em andamento na capital e no interior. Estão em construção 1.196 unidades em bairros como São Jorge, Tarumã, Compensa, Alvorada, Novo Aleixo e Petrópolis, além de projetos em Iranduba, Tefé e São Gabriel da Cachoeira.

Os interessados devem estar inscritos no Amazonas Meu Lar. O pré-cadastro no programa pode ser feito no site www.amazonasmeular.am.gov.br ou no aplicativo SASI. No site, também está disponível a lista de documentos necessários para a análise de crédito junto às construtoras.

