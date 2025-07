Trump ameaça o Brics com tarifas de 10% e critica moeda própria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (18) que o Brics “acabaria rapidamente” se tentassem ameaçar a soberania do dólar. Trump também reafirmou a ameaça de taxar os países do bloco em 10% caso se alinhassem a políticas que desafiem a liderança do dólar no comércio mundial.

“Quando ouvi sobre esse grupo do Brics, seis países, basicamente, eu os ataquei com muita, muita força. E se algum dia eles realmente se formarem de modo significativo, isso acabará muito rapidamente”, afirmou Trump.

Discussão sobre moeda própria no Brics

A criação de uma moeda própria para o comércio entre os países do Brics — o que implicaria a substituição do dólar — é uma discussão antiga entre os membros do bloco. Embora a ideia tenha sido defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ela não foi central na Cúpula do Brics, realizada no Rio de Janeiro entre 6 e 7 de julho de 2025.

Trump ironiza reunião do Brics e ameaça tarifas

Trump também voltou a ameaçar a imposição de tarifas de 10% sobre os países do Brics e ironizou o encontro recente do bloco, afirmando que “quase ninguém apareceu” no evento.

“Temos esse pequeno grupo chamado Brics, que está desaparecendo rapidamente. Mas os Brics queriam tentar dominar o dólar, o domínio do dólar, o padrão do dólar. E eu disse: qualquer um que esteja no consórcio de nações do Brics, vamos tarifar vocês em 10%. Eles tiveram uma reunião no dia seguinte, e quase ninguém apareceu. Eles não queriam ser tarifados, é incrível”, comentou Trump.

Ameaça contra políticas antiamericanas do Brics

Além disso, Trump já havia ameaçado taxar em 10% os países que se alinharem às “políticas antiamericanas” do Brics, embora não tenha especificado quais seriam essas medidas.

“Qualquer país que se alinhar às políticas antiamericanas do BRICS pagará uma tarifa ADICIONAL de 10%. Não haverá exceções a esta política. Obrigado pela atenção!”, publicou Trump em sua conta no Truth Social.

