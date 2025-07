Trump envia carta a Bolsonaro e diz que julgamento no STF deve ‘parar imediatamente’

Presidente dos EUA expressa apoio a Bolsonaro e condena ações do governo brasileiro.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou uma carta ao ex-presidente Jair Bolsonaro em que declara apoio ao aliado brasileiro e critica duramente a condução política atual no país. A mensagem foi divulgada por meio da plataforma Truth Social, rede social criada pelo próprio Trump.

No conteúdo da carta, o ex-presidente norte-americano demonstra preocupação com o que chamou de “tratamento injusto” sofrido por Bolsonaro, referindo-se às investigações judiciais e à pressão política que o ex-mandatário enfrenta no Brasil. Segundo Trump, a situação representa uma clara tentativa de enfraquecer a oposição.

Trump também destacou que Bolsonaro segue como um dos líderes políticos mais populares do país, citando pesquisas de intenção de voto e elogiando sua atuação durante o período em que ocupou a Presidência da República. Para ele, o ex-presidente brasileiro é um “líder forte, respeitado e comprometido com os interesses do povo.”

Ainda na carta, Trump mencionou medidas econômicas tomadas durante seu mandato, como tarifas comerciais impostas ao Brasil, e afirmou que essas ações foram uma forma de expressar sua insatisfação com determinadas políticas adotadas por governos estrangeiros – incluindo o brasileiro.

Jair Bolsonaro é réu no inquérito que apura tentativa de golpe de Estado no Brasil após as eleições de 2022, nas quais saiu derrotado para o presidente Lula.

Leia na íntegra:

“Prezado Sr. Bolsonaro,

Tenho acompanhado o tratamento terrível que você está recebendo de um sistema injusto voltado contra você. Esse julgamento deveria terminar imediatamente! Não estou surpreso em ver que você lidera as pesquisas; você foi um líder altamente respeitado e forte, que serviu bem ao seu país.

Compartilho do seu compromisso em ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão — tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos — promovidos pelo governo atual.

Manifestei veementemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio de nossa política de tarifas.

É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar adversários políticos e ponha fim a esse regime de censura ridículo. Estarei observando de perto.”

