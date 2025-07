Você viu esses homens? Eles são procurados por estelionato em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou, nesta sexta-feira (18), as imagens de Stanley de Souza Oliveira e Janderson de Souza Leal, processados pelos crimes de estelionato e associação criminosa. As ações são coordenadas pelo 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Manaus.

Segundo o delegado Cícero Túlio, titular da unidade, a colaboração da população é fundamental para localizar e prender os suspeitos.

“Solicitamos o apoio da população para localizar esses infratores, a fim de que possamos realizar suas prisões e retirá-los de circulação”, afirmou.

Denúncias

A PC-AM orienta que qualquer informação sobre o paradeiro de Stanley e Janderson seja repassada de forma anônima, pelos seguintes canais:

📱 (92) 99118-9177 – Disque-denúncia do 1º DIP

☎️ 181 – Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

“A identidade do informante será mantida em sigilo absoluto”, reforçou o delegado.

A população pode colaborar de forma segura, ajudando na retirada de infratores das ruas e contribuindo com a segurança pública em Manaus.

