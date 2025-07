PL no Amazonas convoca apoiadores contra uso de tornozeleira por Bolsonaro

Um vídeo divulgado neste sábado (19) por lideranças do Partido Liberal (PL) no Amazonas, mostra o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A manifestação ocorre após a imposição de medidas cautelares pela Polícia Federal contra Bolsonaro, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, no âmbito das investigações sobre tentativa de golpe de Estado.

Em resposta, membros do PL-AM se mobilizaram para publicar um vídeo de “união partidária”, declarando apoio irrestrito ao ex-presidente.

A gravação contou com a presença da pré-candidata ao Governo do Amazonas, Maria do Carmo Seffair, do presidente estadual do partido, Alfredo Nascimento, do deputado federal Capitão Alberto Neto, e dos vereadores Coronel Rosses e Capitão Carpê.

“Nós do PL Amazonas estamos cada vez mais unidos e mais fortes para lutar pelo nosso líder maior, Jair Bolsonaro. Não vamos ficar de braços cruzados diante desse triste e revoltante episódio de perseguição política disfarçada de ação judicial”, disse Maria do Carmo.

