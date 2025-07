Homem morre perfurado ao cair na grade da Igreja dos Remédios

Manaus (AM) – O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã deste domingo (20), pendurado na grade da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, localizada no Centro de Manaus, na zona Sul da capital.

De acordo com informações preliminares, a vítima teria tentado furtar fios de energia do local durante esta manhã, mas acabou caindo e sendo perfurada pelas hastes de ferro da grade, morrendo no local.

Populares que passavam pelo local gravaram vídeos sobre o caso. Nas imagens, algumas pessoas chegam perto do corpo para verificar a identidade da vítima ou apenas por curiosidade. Ainda conforme o vídeo, as hastes perfuraram o tórax, rosto e cabeça da vítima.

Equipes da Polícia Militar e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência. O caso deve ser investigado.

Leia mais:

Criança tem 33 paradas cardíacas e morre após ser picada por escorpião

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱