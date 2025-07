Homem é preso em flagrante com 165 kg de drogas em Manaus

Um homem que armazenava uma grande quantidade de substância entorpecente em Manaus foi preso em flagrante pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM). Após receber uma denúncia anônima pelo canal oficial, informando sobre uma movimentação suspeita em um imóvel na capital amazonense, a equipe policial deslocou-se até o endereço indicado.

Segundo a denúncia, homens estariam descarregando diversos sacos com aparência suspeita dentro de uma residência. Com base nas informações e na possibilidade de flagrante, a equipe confirmou a veracidade da denúncia no local.

Características de droga

Ao chegar no imóvel, os policiais observaram sinais externos compatíveis com o relato da denúncia. Durante a verificação, foram encontrados diversos volumes contendo substância com características visuais e odor semelhantes a drogas ilícitas.

O homem presente no local foi detido e autuado em flagrante pela prática de tráfico de drogas. A substância apreendida será submetida à perícia para confirmação do tipo e da quantidade.

Cooperação entre forças de segurança

A ação faz parte do trabalho integrado da FICCO/AM, que reúne órgãos de segurança pública do estado e da União com o objetivo de combater o crime organizado e a criminalidade violenta no Amazonas.

A FICCO/AM é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Civil do Amazonas, Polícia Militar do Amazonas, Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social.

A operação reforça a importância da cooperação entre instituições para ações de repressão qualificadas e baseadas em inteligência, como no caso desta prisão por tráfico em Manaus.

