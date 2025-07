Polícia procura foragido por roubos na Zona Norte de Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) procura informações sobre Antônio da Costa Neto, de 27 anos, apontado como autor de quatro roubos cometidos em março deste ano, nos bairros Cidade Nova e Cidade de Deus, ambos na Zona Norte de Manaus.

Segundo a delegada Benvinda Gusmão, titular da unidade policial, o suspeito encontra-se foragido e possui um mandado de prisão preventiva em aberto.

Como agia o suspeito durante os crimes

De acordo com a investigação, Antônio abordava suas vítimas utilizando uma motocicleta. Ele as ameaçava com uma arma de fogo para roubar aparelhos celulares.

A delegada destacou que o modo de atuação era recorrente e que ele foi reconhecido pelas vítimas.

Mandado de prisão está em aberto

A Justiça já expediu um mandado de prisão preventiva contra Antônio da Costa Neto. As equipes do 6º DIP continuam em diligência para localizá-lo e cumprir a ordem judicial.

Canais para denúncia e colaboração

A Polícia Civil pede o apoio da população com informações que possam levar à prisão do suspeito. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais:

Número do 6º DIP: (92) 98158-6593

Disque-Denúncia da SSP-AM: 181

“A colaboração da população é essencial. Qualquer informação será tratada com sigilo absoluto”, afirmou a delegada Benvinda Gusmão.

