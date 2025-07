Acidente entre carro e moto deixa ferido na Zona Norte de Manaus

Situação ocorreu no bairro Santa Etelvina

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na tarde desta terça-feira (22), na Avenida 7 de Maio, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas, mas um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que testemunhas tentam socorrer a vítima, que aguardava a chegada do resgate.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a vítima a uma unidade de saúde, onde ela recebe atendimento médico. Por causa do acidente, o trânsito na região ficou congestionado.

