Motociclista sofre grave acidente no Distrito Industrial de Manaus

Nesta terça-feira (22), um motociclista — ainda não identificado — sofreu um acidente grave na avenida Guaruba, principal via do Distrito Industrial, em Manaus. A vítima seguia para o trabalho quando perdeu o controle da motocicleta ao contornar um trecho da avenida.

As imagens mostram o local bastante movimentado e a moto em condições críticas após a queda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou rapidamente e prestou assistência, encaminhando o motociclista ao hospital em estado considerado grave.

Trânsito afetado e riscos da via

O trecho apresenta buracos e irregularidades, frequência comum na região industrial. Como consequência, motociclistas e motoristas enfrentam riscos constantes, especialmente pela alta circulação de veículos pesados.

Após o acidente, moradores relataram que a manutenção da avenida é antiga reivindicação. As autoridades locais devem inspecionar a via e realizar reparos, como recapeamento e sinalização reforçada. Além disso, há expectativa para elasticidade no fluxo de veículos durante as obras.

