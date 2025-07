VÍDEO: Policial agride jovem negro durante abordagem nos EUA

Um vídeo registrando a agressão de um policial branco contra o jovem negro William McNeil Jr., de 22 anos, gerou indignação nas redes sociais. A abordagem violenta ocorreu em fevereiro, em Jacksonville, na Flórida, durante uma blitz de trânsito.

As imagens mostram o policial socando o rosto de McNeil e o retirando à força do carro. O caso reacendeu o debate sobre o uso excessivo da força por policiais, especialmente contra pessoas negras, e chamou atenção de ativistas e advogados de direitos civis nos Estados Unidos.

Advogados denunciam brutalidade e exigem demissão

O vídeo foi gravado pelo próprio McNeil de dentro do carro. Segundo os advogados Ben Crump e Harry Daniels, as imagens são uma evidência clara de brutalidade policial.

“O xerife não pode justificar isso. Ele não pode tolerar isso. Vocês devem condenar isso”, declarou Crump à CNN. A defesa pede a demissão imediata do policial envolvido.

Em coletiva na segunda-feira (21), o xerife TK Waters confirmou que houve uso de força na prisão.

“Sim, houve, sem dúvida, uso de força pelos policiais que efetuaram a prisão, e sim, essa força é repugnante. Só porque a força é repugnante não significa que seja ilegal ou contrária à política”, disse Waters.

O xerife afirmou ainda que não permanecerá em silêncio enquanto, segundo ele, “fatos e informações forem enterrados para promover uma agenda contra a polícia”.

Abordagem violenta começou após recusa de McNeil

Imagens da câmera corporal mostram McNeil discutindo com os policiais. O jovem questionou a abordagem, alegando que não havia necessidade de faróis ligados e solicitou a presença de um supervisor. Ele também se recusou a entregar a carteira de motorista e trancou o carro.

Os policiais o advertiram sete vezes sobre a prisão e ameaçaram quebrar a janela. Após a negativa, o policial quebrou o vidro, socou McNeil no rosto e o retirou do veículo com agressividade. O jovem caiu no chão e foi novamente agredido, segundo o vídeo gravado por ele.

Jovem sofreu lesões cerebrais e fratura nos dentes

De acordo com os advogados, McNeil sofreu concussão, fratura dentária, lesão cerebral traumática, déficits de memória de curto prazo e comprometimento cognitivo após o episódio.

O policial D. Bowers, responsável pela prisão, não mencionou os socos no boletim de ocorrência. Ele relatou apenas o uso de força física para retirar McNeil do carro e justificou a ação alegando que o jovem teria tentado alcançar uma faca no assoalho do veículo.

Processo administrativo em andamento contra o policial

A gravação do ataque viralizou nas redes sociais apenas cinco meses após o ocorrido. O xerife afirmou que, se McNeil tivesse apresentado o vídeo anteriormente, a investigação teria sido aberta antes.

O policial que agrediu McNeil foi afastado de suas funções enquanto aguarda o resultado de uma revisão administrativa. Uma investigação criminal já foi aberta, mas, até o momento, o Gabinete do Procurador Estadual concluiu que nenhum agente violou leis criminais.

Família pede responsabilização dos envolvidos

Ben Crump e Harry Daniels exigem medidas severas contra os policiais envolvidos e criticam a impunidade em casos semelhantes.

“Deveria ser óbvio para qualquer um que assistisse a este vídeo que William McNeil não representava uma ameaça a ninguém”, declarou Crump.

(*) Com informações do CNN Brasil

