Pai de santo confessa matar jovem, bebê e amigo para esconder caso com adolescente

Em um desdobramento chocante, o pai de santo Jocemar Antunes de Almeida confessou seu envolvimento no assassinato de Kauany Martins Kosmalski, de 18 anos, seu filho Miguel Martins Kosmalski, de 2 meses, e Ariel Silva da Rosa, de 16, amigo da jovem. Os crimes ocorreram em Esteio, Rio Grande do Sul.

Motivações

Os corpos das vítimas foram descobertos na terça-feira (22), na beira do rio dos Sinos, após a confissão de Jocemar. A Polícia Civil investiga se o líder religioso planejou os assassinatos para evitar que seu relacionamento extraconjugal com Kauany, que engravidou dele ainda menor de idade, se tornasse público, temendo perder reputação e influência. O ciúme da esposa de Jocemar, Belisia de Fátima da Silva, também é apontado como outra motivação para os crimes.

As mortes teriam acontecido no domingo (20). A polícia afirma que Jocemar e Belisia são os responsáveis pelos assassinatos e contaram com a ajuda de dois adolescentes (de 15 e 17 anos) para ocultar os corpos.

Confissão

Kauany e Miguel foram dados como desaparecidos na manhã de terça-feira. A investigação levou a polícia à casa de Jocemar, que demonstrou nervosismo. Diante das inconsistências em suas declarações e das evidências apresentadas, Jocemar confessou a autoria dos crimes e admitiu ter premeditado as mortes de Kauany e Ariel. Ele também indicou o local onde os corpos foram escondidos: um buraco coberto com galhos e pedras. A polícia ainda aguarda a análise do IGP-RS para determinar a causa da morte do bebê e se ele já estava morto ao ser deixado no local.

Participação da esposa

Após a localização dos corpos, a casa de Jocemar foi incendiada pela população revoltada. Em seguida, Belisia se apresentou à polícia, confessou sua participação e relatou ter esfaqueado Kauany, enquanto Jocemar teria matado o adolescente. Os corpos teriam sido transportados no carro de Jocemar, que foi apreendido para perícia.

Jocemar teve a prisão preventiva decretada na quarta-feira (23). A prisão de Belisia e a internação dos adolescentes estão sob análise judicial.

A delegada Marcela Smolenaars informou que o casal é acusado de feminicídio triplamente qualificado contra Kauany, homicídio quadruplamente qualificado contra Ariel e Miguel, além de corrupção de menores. A polícia segue apurando a exata participação dos dois adolescentes. A defesa dos acusados não foi localizada pela reportagem.

(*) Com informações da Folha de S. Paulo

Leia mais:

Justiça condena seis por tortura e morte de homem em bote na Zona Leste de Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱