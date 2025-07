Justiça aceita denúncia contra grupo que agrediu agente da PF em Manaus

A Justiça Federal do Amazonas acatou a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra sete homens acusados de agredir um agente da Polícia Federal e roubar sua carteira funcional. O crime ocorreu em 18 de janeiro de 2025, nas proximidades de um supermercado na Avenida Recife, Zona Sul de Manaus.

Ação criminosa e violência brutal

Segundo o MPF, os suspeitos usaram uma caminhonete e várias motocicletas para cercar o policial, que estava sozinho em seu carro. Ele tentou escapar, mas foi interceptado novamente, retirado à força do veículo e espancado com chutes e socos — mesmo após se identificar como agente federal.

A Polícia Militar chegou ao local e conseguiu impedir a continuidade das agressões.

Roubo e tentativa de encobrir o crime

Durante a agressão, os criminosos roubaram a carteira funcional da vítima. Investigações revelaram trocas de mensagens entre os envolvidos com planos para esconder o documento e dificultar a apuração dos fatos.

Ferimentos graves e consequências permanentes

Exames médicos comprovaram lesões na cabeça, pescoço e costelas do agente, que resultaram em debilidade permanente. As imagens das câmeras de segurança também ajudaram a confirmar a dinâmica do crime.

Processo judicial em andamento

Os sete acusados foram citados pela Justiça para apresentarem suas defesas. Eles responderão por lesão corporal grave, roubo qualificado e ocultação de documento público, com agravantes como motivo fútil e uso de violência que impediu a defesa da vítima.

O caso está sob responsabilidade da 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Amazonas.

A agressão

Câmeras de segurança e um vídeo que circula nas redes sociais registraram o momento em que um policial federal foi perseguido e agredido por motociclistas na zona centro-sul de Manaus. Até o momento, a motivação do ataque ainda não foi esclarecida.

Nas imagens que circulam na internet, é possível ver o policial sendo cercado por uma picape enquanto é perseguido pelos motociclistas. Ele tentou escapar, mas foi atropelado por um dos suspeitos. Em seguida, os agressores puxaram o policial do carro e o agrediram até deixá-lo desacordado.

O agente foi socorrido por policiais militares que estavam fazendo rondas no bairro, enquanto os criminosos fugiram levando a carteira funcional da vítima. A violência foi presenciada por outros motoristas que passaram pelo local.

