Motorista de app é trancado no porta-malas por criminosos durante assaltos em Manaus

Vítima foi encontrada trancada no porta-malas do próprio carro, na Cidade de Deus.

Um motorista de aplicativo, de 21 anos, foi resgatado após ser sequestrado e mantido preso no porta-malas do próprio carro, um veículo modelo Ônix azul. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (17), no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), a vítima foi localizada por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), que faziam patrulhamento por volta das 22h15. A equipe recebeu um alerta via rádio sobre um carro com as mesmas características sendo usado em uma sequência de assaltos, conhecidos como arrastões, em diversas áreas da capital.

Suspeitos fugiram e abandonaram o veículo

Ainda no bairro Cidade de Deus, os policiais avistaram o veículo suspeito. Mesmo com sinais sonoros e luminosos de parada, o condutor desobedeceu e tentou fugir pelas ruas da comunidade. Os criminosos abandonaram o carro e escaparam por uma área de mata conhecida como “hip hap”.

Durante a vistoria no veículo, os militares encontraram o motorista trancado no porta-malas. Ele estava visivelmente abalado, mas consciente. A vítima relatou que foi rendida e sequestrada pelos suspeitos, que utilizaram seu carro para cometer assaltos, incluindo crimes registrados na zona oeste da cidade.

Veículo recuperado e caso levado ao 19º DIP

O carro foi recuperado e, junto com o motorista resgatado, levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado para investigação.

Denúncias podem ser feitas anonimamente

A Polícia Militar orienta que denúncias sobre atividades criminosas sejam feitas pelo número 190 ou pelo Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo da identidade do denunciante.

