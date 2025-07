Fausto Júnior destina R$ 12 mi para reestruturação da Fundação Doutor Thomas

O deputado federal Fausto Júnior (UB) vai destinar R$ 12 milhões, por meio de emenda parlamentar de bancada, para a reestruturação da Fundação Doutor Thomas, instituição referência no cuidado com idosos em Manaus. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (24) pelo prefeito David Almeida, em publicação nas redes sociais, após reunião com o parlamentar.

O recurso federal será aplicado na modernização da infraestrutura da fundação, com foco na ampliação do atendimento e na melhoria dos serviços prestados à população idosa da capital amazonense.

“Estamos falando de um dos equipamentos públicos mais importantes para o cuidado com os nossos idosos. Essa emenda é um passo firme para garantir mais dignidade, conforto e bem-estar a quem tanto merece atenção e respeito”, afirmou Fausto Júnior.

A iniciativa reforça o compromisso do deputado com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à terceira idade e à saúde no estado do Amazonas. Atualmente, a Fundação Doutor Thomas acolhe 159 idosos e oferece serviços especializados em assistência social e saúde.

Leia mais:

Wilson Lima anuncia Fausto Jr. para o comando da Sedurb

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱