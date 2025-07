Polo Industrial de Manaus completa 8 meses sem assaltos em rotas, aponta Fieam

O Polo Industrial de Manaus (PIM) alcançou a marca histórica de oito meses consecutivos sem registros de assaltos nas rotas de transporte especial de trabalhadores, incluindo pontos de coleta e os trajetos até as fábricas. A informação foi divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM).

A conquista de mais de 240 dias sem ocorrências foi comemorada por representantes da indústria e das forças de segurança como resultado direto da atuação integrada entre a FIEAM, por meio da Coordenadoria de Segurança Pública (CSEG), e órgãos como SSP-AM, Polícia Militar, Polícia Civil, CICC e sindicatos.

“Nossa meta era reduzir os casos. Hoje celebramos uma redução de 100%. Isso mostra que a união entre o setor produtivo e as forças de segurança gera resultados concretos”, afirmou Orlando Auzier, coordenador da CSEG/FIEAM.

Redução histórica nas ocorrências

De dezembro de 2024 a julho de 2025, o número de assaltos a trabalhadores nas rotas do PIM foi zero. Já os registros em pontos de coleta e embarque caíram 78%, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Comparativo:

2015 a 2024 : mais de 560 ocorrências

: mais de 560 ocorrências 2024 : 72 assaltos, com pico entre março e junho

: 72 assaltos, com pico entre março e junho 2025: nenhum registro até o momento

Tecnologia e patrulhamento nas rotas

A estratégia de segurança envolve o uso de tecnologias como:

GPS e câmeras com 3G nos ônibus

Botão de pânico conectado ao CICC

conectado ao Monitoramento em tempo real

Refôrço do policiamento em áreas críticas

Essas ações são baseadas em mapas de risco, elaborados com apoio das indústrias e das forças de segurança.

Tríplice hélice garante resultados

O grupo “Anjos da Guarda”, formado por representantes do setor industrial e das forças policiais, teve papel essencial na articulação das ações.

“A tríplice hélice — setor produtivo, segurança pública e trabalhadores — tem gerado resultados positivos. A integração entre CSEG, SSP-AM, NURRC e NIRC foi decisiva para diminuir a criminalidade e reduzir o roubo de celulares”, afirmou o vice-presidente da FIEAM, Nelson Azevedo.

Compromisso das forças de segurança

O secretário de Segurança Pública, coronel Vinícius Almeida, destacou o papel estratégico da indústria no combate ao crime:

“As operações Rota Segura, Catraca e o patrulhamento noturno foram fundamentais. Somamos apenas um caso de roubo a rota no primeiro semestre de 2025. O esforço conjunto é o diferencial.”

Segurança reforça a economia

A redução dos crimes nas rotas do PIM demonstra que, com planejamento, tecnologia e articulação entre instituições, é possível garantir mais segurança para os milhares de trabalhadores que movimentam a economia do Amazonas.

