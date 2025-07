Manaus tem aumento de 2% no número de novos alvarás de construção

Implurb emitiu 335 documentos até junho, com destaque para o sistema “Alvará Mais Fácil”

O Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) registrou aumento de 2% na emissão de alvarás de construção em Manaus no primeiro semestre de 2025, em relação ao mesmo período de 2024. Foram 335 documentos emitidos entre janeiro e junho, contra 330 no ano anterior.

Somente em junho, o Implurb liberou 52 novos alvarás, incluindo projetos aprovados via sistema autodeclaratório, o “Alvará de Construção Mais Fácil”, que tem desburocratizado processos e acelerado o setor.

Desde o início da gestão do prefeito David Almeida, em janeiro de 2021, até junho deste ano, o Implurb contabiliza quase 4 mil alvarás emitidos, somando mais de 5,1 milhões de metros quadrados licenciados na capital. Do total, 419 mil metros quadrados referem-se apenas ao primeiro semestre de 2025.

“Estamos avançando com inovação e crescimento. A construção civil segue aquecida, impulsionada por programas como o ‘Minha Casa, Minha Vida’ e obras de infraestrutura. Os dados refletem o trabalho comprometido da nossa equipe técnica, no atendimento online e presencial. Esse esforço gera emprego e renda para a população”, destacou Carlos Valente, diretor-presidente do Implurb.

Setor em crescimento

As projeções da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) indicam crescimento de 2,3% no setor em 2025, com alta demanda por projetos personalizados, sustentáveis e eficientes.

A emissão de mais alvarás representa mais obras regularizadas, garantindo segurança aos projetos e incentivando o licenciamento formal.

Segundo a Cbic, com base nos dados da Prefeitura, a concessão de alvarás impactou na geração de mais de 35 mil empregos diretos e indiretos em Manaus, abrangendo desde construções até o fornecimento de materiais e serviços.

