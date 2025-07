Bois Galante, Clamor de Um Povo e Tira Prosa encantam público no Sambódromo de Manaus

O Festival Folclórico do Amazonas começou, durante a noite de sexta-feira (25), com as apresentações dos bois-bumbás da Categoria Ouro no Sambódromo de Manaus. Os bois Galante, Clamor de Um Povo e Tira Prosa abriram o evento com muita energia, toadas envolventes e espetáculos que emocionaram o público até a madrugada.

Cada grupo trouxe um espetáculo único, exaltando a ancestralidade, a natureza e o sentimento de pertencimento dos povos da floresta amazônica.

Boi-bumbá Clamor de Um Povo: Misticismo e ancestralidade

Com o tema “Misticismos dos Pássaros”, o boi aurinegro apresentou 22 itens que misturaram momentos tribais e folclóricos. Inspirado na espiritualidade dos pássaros, considerados mensageiros entre o céu e a terra, o grupo emocionou com figurinos impactantes e coreografias vigorosas.

Diego Sant, tripa do grupo, falou da expectativa antes da apresentação: “Estou nervoso, mas muito confiante. Sei o que vim fazer na arena, estou preparado. A gente ensaiou, a galera está unida e a gente está aqui para animar a torcida”.

Boi-bumbá Tira Prosa celebra a Amazônia Mãe

Fundado em 1945, o Tira Prosa apresentou o tema “Amazônia Mãe”, uma homenagem à natureza e ao sagrado feminino. O espetáculo evocou xamãs, guerreiras da floresta e elementos ritualísticos que reforçam a tradição espiritual amazônica.

A diretora Fernanda Souza destacou a importância do tema: “A escolha do tema está ligada à nossa identidade. O Tira Prosa é um boi de tradição. ‘Amazônia Mãe’ homenageia a floresta, mas também Santa Luzia, padroeira do bairro de onde viemos. Nosso boi é feito com fé, resistência e muito esforço coletivo. E hoje mostramos isso na arena”.

Boi-bumbá Galante destaca a preservação da floresta

O Boi Galante, do bairro Zumbi dos Palmares, trouxe o espetáculo “Amazônia – Terra de Ajurí, flautas e maracás”. O tema reforça o compromisso com a proteção da floresta, unindo povos indígenas e urbanos. Instrumentos tradicionais como flautas e maracás foram usados para convocar a união em defesa da Amazônia.

Gilson Nascimento, diretor do grupo, explicou: “A preservação não é só responsabilidade dos povos indígenas. Todos que vivem aqui têm que assumir esse compromisso. Por isso, nossos maracás e flautas são um convite à consciência”.

Programação do Festival para 26 de julho

Neste sábado (26), o Festival Folclórico segue com as apresentações dos bois Garanhão, Corre Campo e Brilhante, a partir das 20h no Sambódromo de Manaus. A programação encerra a Categoria Ouro e celebra as manifestações culturais do Amazonas.

