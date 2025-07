Polícia Militar do DF bloqueia acesso à Praça dos Três Poderes em Brasília neste sábado

A Polícia Militar do Distrito Federal bloqueou neste sábado (26) o acesso de turistas à Praça dos Três Poderes, em Brasília. Grades e barreiras foram instaladas ao longo da praça, que fica entre o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Os prédios dos três poderes também foram cercados com estruturas de proteção colocadas pelas próprias equipes de segurança institucionais. Com o fechamento da praça, pontos de visitação como a Casa de Chá – cafeteria projetada por Oscar Niemeyer – ficaram inacessíveis ao público. Até o meio-dia, o governo do DF ainda não havia informado quando o espaço será reaberto.

Medida

A restrição ocorreu após um protesto iniciado na sexta-feira (25) pelo deputado Hélio Lopes (PL-RJ), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele montou uma barraca no local e usava esparadrapo na boca em protesto contra decisões do STF.

Na madrugada de sábado, após ser intimado pelo ministro Alexandre de Moraes, o governador Ibaneis Rocha (MDB) foi ao local para negociar a retirada do acampamento. O grupo, que incluía também o deputado Coronel Chrisóstomo (PL-RO), deixou a área nas primeiras horas do dia após diálogo com autoridades.

