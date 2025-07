Tailândia e Camboja aceitam diálogo por cessar-fogo, diz Trump

Líderes da Tailândia e do Camboja concordaram em se reunir imediatamente para negociar um cessar-fogo, após três dias de confrontos na fronteira, afirmou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste sábado (26). Segundo ele, o objetivo é buscar uma solução rápida para encerrar a escalada de violência entre os dois países do Sudeste Asiático.

Durante visita à Escócia, Trump publicou nas redes sociais que conversou com o primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, e com o premiê interino da Tailândia, Phumtham Wechayachai. Segundo ele, os dois líderes demonstraram disposição para encerrar o conflito e buscar um acordo de paz. Trump disse ainda que ameaçou suspender negociações comerciais com ambos os países caso a violência continuasse.

“Ambas as partes estão buscando um cessar-fogo e paz imediatos”, escreveu o presidente norte-americano, relatando os esforços diplomáticos.

Conflito na fronteira já deixou dezenas de mortos

Antes da mediação de Trump, os confrontos já se estendiam pelo terceiro dia, com novos focos de tensão surgindo neste sábado (26). As tropas dos dois lados alegaram ter agido em legítima defesa em diferentes pontos da fronteira.

Segundo autoridades locais, mais de 30 pessoas morreram e cerca de 130 mil foram deslocadas no pior conflito entre os países em 13 anos. As áreas mais afetadas incluem a província tailandesa de Trat e a província cambojana de Pursat, onde os combates se intensificaram durante a madrugada.

De acordo com dados divulgados neste sábado, a Tailândia registrou sete soldados e 13 civis mortos, enquanto o Camboja confirmou cinco soldados e oito civis mortos, segundo o porta-voz do Ministério da Defesa cambojano, Maly Socheata.

Trump reforça pressão e media diálogo direto

Após apelos de seus assessores para conter a escalada, Trump interveio diretamente, conversando separadamente com cada líder e transmitindo mensagens entre eles.

“Eles concordaram em se reunir imediatamente e elaborar rapidamente um cessar-fogo e, em última instância, a PAZ!”, escreveu Trump. Ele também afirmou que espera retomar os acordos comerciais com os dois países assim que a situação estiver resolvida.

Até o momento, Trump não forneceu detalhes sobre os termos ou a data da reunião para o cessar-fogo. As embaixadas da Tailândia e do Camboja nos Estados Unidos não comentaram o assunto.

Enquanto isso, a crise humanitária se agrava. Na província tailandesa de Sisaket, um campus universitário foi transformado em alojamento temporário. De acordo com voluntários, mais de 5.000 pessoas estão abrigadas no local.

(*) Com informações do SBT News

