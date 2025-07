Garantido realiza churrascada em homenagem ao título de 2025

Confraternização celebra vitória do Boi do Povão no Festival Folclórico de Parintins 2025

A Cidade Garantido, em Parintins, interior do Amazonas, foi o cenário de mais um momento histórico na trajetória do Boi Garantido, durante o sábado (26). O evento, uma grande churrascada de confraternização, reuniu artistas, trabalhadores e colaboradores que foram essenciais para a vitória do bumbá no Festival Folclórico de Parintins 2025. A festa foi marcada por clima de gratidão, celebração e união.

O objetivo do evento foi reconhecer todos os envolvidos na construção do espetáculo vitorioso. A confraternização foi uma forma de agradecer o empenho de cada pessoa que fez parte da temporada, que foi desafiadora, mas extremamente vitoriosa. O Boi Garantido, com seu título conquistado, tornou a Cidade Garantido um espaço de reconhecimento coletivo.

União

Fred Góes, presidente do Boi Garantido, destacou a importância da união entre todos os envolvidos. “O dia de hoje representa um grande resgate. É muito importante podermos reunir todos aqui, num clima de tranquilidade e alegria. Alegria pelo título, sim, mas, acima de tudo, pela oportunidade de estarmos juntos. É isso que queremos manter como tradição: a união e o reconhecimento de cada pessoa que faz esse boi acontecer. Com o coração cheio de gratidão, agradeço a todos os setores”, afirmou.

O vice-presidente Marialvo Brandão também ressaltou o sentimento de pertencimento que une o Garantido. “Vocês fazem parte disso tudo. Todos os segmentos do boi são essenciais. Estar aqui hoje é como estar dentro da nossa própria casa, reunidos com a nossa família. E vocês são a nossa família. Nós somos uma família garantida, uma família vermelha e branca — e isso não tem preço.”

Ao som das toadas que marcaram a temporada de 2025, o evento reafirmou o espírito coletivo que move o Boi Garantido. Com o título de Campeão do Festival de Parintins, o bumbá segue firme como símbolo de resistência cultural e orgulho do povo da Baixa da Xanda.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Garantido vence Festival de Parintins e conquista 33º título

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱