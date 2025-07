Homem é preso por importunação sexual de adolescente em Carauari, no AM

Prisão foi realiza no bairro Samuel Amaral, no município

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na sexta-feira (25), por importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos. A prisão foi realiza no bairro Samuel Amaral, no município de Carauari, interior do Amazonas.

Denúncia

De acordo com o delegado Felipe Carvalho, a equipe foi acionada após o pai da vítima comparecer à delegacia e relatar a situação. Com base nas informações recebidas, os policiais iniciaram as diligências para localizar o suspeito.

“Durante escuta especializada, a adolescente contou que estava no estabelecimento comercial da família quando o homem chegou solicitando produtos e, em determinado momento, segurou o pescoço dela e apalpou seus seios. Em um momento de desespero, a vítima começou a chorar e empurrou o homem, em tentativa de se proteger”, explicou Felipe Carvalho.

Segundo o delegado, o autor fugiu do local e, logo em seguida, os pais da adolescente chegaram. Ao ser questionada pelos genitores, a adolescente relatou o ocorrido. “A denúncia imediata foi essencial para a prisão do homem, e isso é uma resposta à população do município, mostrando que atos como este, ou qualquer outro crime, não ficarão impunes”, finalizou o delegado.

Procedimentos

O homem foi autuado por importunação sexual, ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

