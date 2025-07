Homem usava QR code para facilitar venda de drogas em festa no AM

Prisão ocorreu na celebração dos 117 anos de Itapiranga, com apoio da Polícia Civil e Militar

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na sexta-feira (25), na Praça do Sagrado Coração, em Itapiranga, interior do Amazonas, durante a festa que celebrava os 117 anos da cidade.

QR Code

Segundo o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga, a operação começou quando policiais militares flagraram o suspeito portando drogas e um QR Code, próximo ao local da festa. A PC-AM foi acionada, e, com o apoio da PM, deu início às diligências, que levaram à descoberta de porções maiores de entorpecentes e uma balança de precisão na residência do homem.

“Durante o interrogatório, o indivíduo confessou que havia se deslocado de Itacoatiara com o objetivo específico de vender drogas durante o evento comemorativo”, explicou o delegado Nogueira.

Procedimento

O suspeito foi autuado por tráfico de drogas e passará por audiência de custódia. Ele permanecerá à disposição da Justiça. Para denúncias e solicitações, a população pode entrar em contato através da linha direta (92) 99523-2533.

(*) Com informações da assessoria

