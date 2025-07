Homem é preso em flagrante após furtar lavadora de pressão na Ponta Negra

Um homem foi preso em flagrante, suspeito de furto, nas proximidades da orla da Ponta Negra, Zona Oeste da capital, durante a sexta-feira (25).

A ação ocorreu após uma funcionária de um estabelecimento comercial procurar uma guarnição da Guarda Municipal informando o furto de uma lavadora de pressão do restaurante.

Buscas

De forma imediata, as equipes iniciaram buscas na área do complexo turístico e localizaram o suspeito próximo à pista de skate, no momento em que tentava fugir utilizando um serviço de transporte por aplicativo. Com ele, foi encontrada a lavadora furtada.

O objeto foi reconhecido pela gerência do estabelecimento e, diante da confirmação do crime, o suspeito foi conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram lavrados o Auto de Exibição e Apreensão nº 9.084/2025 e o Auto de Prisão em Flagrante nº 17.970/2025, com base no artigo 155 do Código Penal (furto).

Denúncia

A rápida ação da Guarda Municipal reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus em colaborar na proteção aos espaços públicos e combater a criminalidade com eficiência.

A população pode contribuir com as ações de segurança realizando denúncias anônimas pelo número 153, serviço gratuito e sigiloso, fundamental para a proteção da cidade.

