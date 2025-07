Preparem os baldes: bairros de Manaus ficarão sem água nesta terça (29)

Desligamento é necessário para a realização de 35 manutenções preventivas no Complexo de Produção de Água da Ponta do Ismael (PDI), na Compensa, e em pontos estratégicos da rede.

A Águas de Manaus vai suspender temporariamente o abastecimento de água em bairros da capital nesta terça-feira (29), das 5h às 17h. O desligamento é necessário para a realização de 35 manutenções preventivas no Complexo de Produção de Água da Ponta do Ismael (PDI), na Compensa, e em pontos estratégicos da rede.

As equipes vão executar reparos elétricos e mecânicos, além da troca de registros, interligações e melhorias em redes de grande porte. A iniciativa faz parte da preparação da concessionária para o Verão Amazônico, período em que o consumo de água costuma aumentar.

Durante a ação, uma das faixas da avenida Max Teixeira, na altura do restaurante Bom Prato, será bloqueada no sentido bairro/Centro para manutenção de uma rede de 500 mm.

Já no cruzamento da rua São Luiz com a avenida Mário Ypiranga, as equipes vão substituir uma válvula de 150 mm — o serviço será feito na calçada, sem necessidade de interdição. Também haverá substituição de válvulas nos reservatórios do Coroado e do Mocó.

💧 O que os moradores devem fazer

A concessionária orienta a população a reservar água com antecedência e a usar o recurso com consciência durante a interrupção. A recomendação é evitar atividades como lavar roupas, carros ou calçadas, e priorizar o consumo humano, banho e preparo de alimentos.

Segundo a Águas de Manaus, o abastecimento será retomado gradualmente a partir das 17h, começando pelas áreas centrais e mais próximas à Ponta do Ismael. Nas áreas mais altas, o fornecimento pode levar até 48 horas para ser normalizado.

Durante o período de manutenção, caminhões-pipa vão atender unidades de saúde, escolas e outros locais essenciais.

📞 Atendimento

Casos emergenciais podem ser informados pelos canais oficiais:

📱 0800-092-0195 (SAC e WhatsApp)

🌐 www.aguasdemanaus.com.br

Leia mais

Mais de 300 áreas de Manaus vão ficar sem água na terça; veja a lista

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱