Em plena celebração da Data Nacional da Suíça, a exposição “O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia: Arte, Ciência e Sustentabilidade” abre as portas em Manaus, no dia 1º de agosto, na Pinacoteca do Amazonas. A mostra marca a etapa final do nexBio Amazônia 2025, programa que conectou pesquisadores e empreendedores dos dois países em torno da bioeconomia e do desenvolvimento sustentável na região.

Imersão visual

A proposta é mais que expositiva — é imersiva. Com recursos de realidade aumentada, o público poderá interagir com 337 espécies de aves amazônicas ilustradas a partir do acervo do Museu de História Natural de Berna, na Suíça.

Vale ressaltar que as obras são uma homenagem ao legado científico do naturalista suíço Emílio Goeldi e do seu filho, o artista Oswaldo Goeldi, representado por 22 xilogravuras coloridas de flores brasileiras. Um verdadeiro encontro entre arte e ciência no coração da Amazônia

Legado e arte

Imersiva e educativa, a exposição “O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia” destaca, principalmente, as contribuições da Suíça para a preservação da biodiversidade amazônica. Por meio do trabalho do naturalista Emílio Goeldi e do artista Oswaldo Goeldi, seu filho, o público conhece 337 ilustrações de aves do Museu de História Natural de Berna e 22 xilogravuras coloridas de flores brasileiras. Dessa forma, a mostra reforça o diálogo entre arte e ciência. A exposição segue em Manaus até 14 de setembro.

De olho na COP 30

A mostra já percorreu cidades como Brasília, São Paulo, Florianópolis e Natal, e agora desembarca em Manaus com olhar voltado para o futuro. A programação integra o projeto Road to Belém, uma iniciativa do governo suíço para fortalecer o diálogo em sustentabilidade rumo à COP 30, conferência climática da ONU que será realizada em 2025, no Pará.

Mais que diplomacia

A presença da Suíça na Amazônia vai além do protocolo. O cônsul Michael Schweizer reforça esse envolvimento em diferentes frentes.

“Arte porque podem conhecer obras de grandes grafistas; ciência, porque Emílio Goeldi foi um naturalista suíço de grande importância mundial; e, finalmente, a sustentabilidade porque apresentamos o que a Suíça tem feito através de contribuições em vários projetos regionais para preservação do meio ambiente, como o Fundo Amazônia”.

Presença confirmada

A abertura, que contará com autoridades, pesquisadores e membros da comunidade suíça residente no Amazonas, também representa o fortalecimento de laços históricos entre os países. Além disso, cerca de 60 famílias suíças vivem atualmente no estado, atuando em diferentes setores e reforçando o elo cultural e econômico entre as nações.

Programação

A exposição ocorre de 1º de agosto a 14 de setembro, com funcionamento das 9h às 15h e entrada gratuita. Assim, o público pode visitar em horários acessíveis.

O local é a Pinacoteca do Estado do Amazonas, no Palacete Provincial, no centro de Manaus, facilitando o acesso e valorizando o espaço cultural.

Leia mais:

Curta “Alexandrina — Um relâmpago” leva cinema amazônico ao Solar Festival na Suíça

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱