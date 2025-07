Fiscalização apreende suplementos irregulares em Manaus

Desde segunda-feira (28), órgãos de fiscalização trabalham juntos para vistoriar fabricantes de suplementos alimentares em Manaus. A ação, que vai até sexta-feira (1º), tem o objetivo de garantir que as empresas respeitem as normas sanitárias vigentes.

Empresas sob inspeção

Fiscais da Vigilância Sanitária de Manaus, da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas e da Anvisa visitaram uma fábrica no bairro Crespo, zona Sul. Eles inspecionaram o maquinário, as instalações e a linha de produção. Durante a operação, recolheram produtos vencidos e fora das normas.

Produtos apreendidos

Entre os itens recolhidos estão cinco pacotes de matérias-primas vencidas, 182 sachês de café de açaí, 28 quilos de marapuama e 20 quilos de catuaba. Esses produtos poderiam colocar a saúde dos consumidores em risco, alertam os fiscais.

Denúncias e penalidades

A empresa pode ser multada em valores que vão de R$ 145 a R$ 58 mil e ainda enfrentar outras sanções. Quem identificar irregularidades pode denunciar pelo telefone (92) 98842-8481, das 8h às 13h, ou pelo e-mail [email protected], disponível a qualquer hora.

