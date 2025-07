Evento gratuito comemora 10 anos com programação reforçada no Centro Histórico.

Manaus já se movimenta para a décima edição do Festival #SouManaus Passo a Paço, que acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro no Centro Histórico. Com o tema “A Festa do Povo Floresta”, o evento vai reunir música, arte urbana, gastronomia e teatro, tudo de graça e para todos os públicos.

Programação reforçada

Mais de 2 mil apresentações de artistas locais e 20 atrações nacionais estão confirmadas. A programação acontece em 17 palcos espalhados pela região, ocupando os espaços históricos da cidade e trazendo cultura para cada canto do Centro.

Público e impacto

O festival cresce a cada ano. Em 2022, recebeu 380 mil pessoas, em 2023 o público subiu para 420 mil, e em 2024 ultrapassou 450 mil participantes. Por dia, o evento atrai até 200 mil visitantes, movimentando o turismo, o comércio e a economia criativa da região.

Trabalho em conjunto

A realização do festival depende da união entre diferentes órgãos municipais. Essa cooperação transforma o Centro Histórico em uma grande celebração da cultura manauara, valorizando as raízes locais e fortalecendo a cena artística.

