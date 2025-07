Péricles é confirmado no Sou Manaus 2025 no palco Malcher

Cantor se apresenta no dia 7 de setembro no festival que celebra 10 anos

O cantor Péricles é mais uma atração confirmada no Sou Manaus Passo a Paço 2025. O anúncio foi feito pelo prefeito de Manaus, David Almeida, em vídeo publicado no Instagram nesta quinta-feira (17). O sambista se apresentará no dia 7 de setembro (domingo), no palco Malcher, encerrando a programação do festival com muito samba e emoção.

“É com grande honra que confirmamos a presença de Péricles no palco Malcher do Sou Manaus, no domingo (7). O samba e o pagode são a trilha sonora da nossa gente, ritmos que celebram a alegria, a superação e a alma brasileira. E Péricles, com sua voz potente e emocionante, é um verdadeiro marco nesse cenário, um artista que traduz em canções a força e a beleza desses gêneros”, destacou o prefeito.

David Almeida também ressaltou que o festival celebra a diversidade cultural da capital.

“Este ano, o Sou Manaus se consolida como o festival que celebra a pluralidade da nossa cultura, reunindo os maiores talentos do Brasil. Ter Péricles, que é um ícone da música brasileira e emociona gerações, é um presente para nossa cidade. Não perca essa oportunidade! Venha com sua família e amigos celebrar a nossa diversidade com muito samba e alegria.”

Edição comemorativa de 10 anos

O Sou Manaus Passo a Paço 2025, maior festival de artes integradas do Norte do Brasil, acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro, com entrada gratuita mediante troca solidária de alimentos não perecíveis.

No dia 9 de julho, o evento anunciou 19 atrações nacionais, durante o lançamento oficial no píer turístico Manaus 355, no mirante Lúcia Almeida, Centro de Manaus. A cerimônia reuniu autoridades, artistas, produtores culturais e representantes da sociedade civil.

Atrações confirmadas

Entre os artistas já confirmados para a edição de 10 anos estão:

Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Ludmilla, Joelma, Bruno & Marrone, Paralamas do Sucesso, Xand Avião, Simone Mendes, Calcinha Preta, Fernandinho, Alessandro Campos, Xamã, BK, Poesia Acústica, Dubdogz, MC Livinho e Pablo.

Estrutura do festival

A edição comemorativa contará com seis palcos principais:

Mangueirão

Coreto

Alfândega

Malcher

Espaço Cultura Urbana

Espaço Moda

Cada espaço terá uma proposta artística específica, oferecendo ao público shows, desfiles, manifestações da cultura popular, arte urbana e muito mais.

