Wilson Lima inaugura salas de Telessaúde no Careiro da Várzea

O governador Wilson Lima entregou nesta terça-feira (29/07) duas novas salas de Telessaúde no Careiro da Várzea, município a 25 km de Manaus. Com isso, o programa Saúde AM Digital já conta com 70 unidades em todo o estado, reforçando o atendimento especializado no interior.

Antes, os pacientes precisavam viajar até Manaus para consultas. Agora, eles podem agendar teleconsultas em 12 especialidades, sem enfrentar longas esperas ou deslocamentos. Além disso, a nova estrutura oferece telediagnóstico, incluindo eletrocardiogramas, com resultados rápidos analisados por especialistas remotos.

A sala foi instalada na UBS Dr. Antonio Renier Cunha Dantas, no bairro Careiro Castanho, beneficiando cerca de 19 mil moradores. “Foi ótimo não precisar ir até Manaus. A consulta foi rápida e o médico, atencioso”, relatou Maria Verônica, paciente local.

Vale lembrar que, além das unidades físicas, o Saúde AM Digital atende os 62 municípios do Amazonas via teleconsulta por celular ou computador, facilitando o acesso para quem mora em áreas remotas.

O programa já oferece 12 especialidades, como cardiologia, dermatologia, psiquiatria, entre outras, e ajuda a reduzir filas e evitar viagens desnecessárias.

