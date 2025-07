Festival de Cirandas 2025 promete gerar mil empregos em Manacapuru

Manaus (AM) – O Festival de Cirandas de Manacapuru foi lançado oficialmente na terça-feira (29), no Teatro Amazonas, pelo governador Wilson Lima. Em sua 27ª edição, o evento contará com um investimento recorde de R$ 7,6 milhões do Governo do Amazonas.

A expectativa é que o festival movimente cerca de R$ 5 milhões na economia local e gere mais de mil empregos diretos e indiretos em Manacapuru.

A expectativa é que mais de 70 mil pessoas participem dos três dias de apresentações, que ocorrerão nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2025, no Parque do Ingá, o tradicional Cirandódromo de Manacapuru.

Durante o lançamento, o governador destacou a importância do festival para a valorização cultural e a economia criativa do estado.

“Nós estamos fazendo essa abertura no Teatro Amazonas porque é o nosso maior símbolo da cultura do nosso estado, porque entendemos a importância que esse evento tem não só para o fortalecimento das nossas raízes culturais, mas também para a geração de emprego e renda”, afirmou Wilson Lima.

Investimento histórico e impacto econômico

O Governo do Amazonas destinou R$ 3,6 milhões diretamente às três cirandas participantes — R$ 1,2 milhão para cada agremiação, um aumento de R$ 200 mil em relação ao ano anterior.

Outros R$ 4 milhões estão sendo aplicados na reforma do Cirandódromo, com melhorias na iluminação, acessibilidade, bastidores e segurança.

Desde 2019, o governo já investiu mais de R$ 35,5 milhões no Festival de Cirandas. A expectativa é dobrar o público de 2024, que foi de aproximadamente 30 mil pessoas.

Reconhecimento cultural e apoio das agremiações

O evento foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Amazonas. A cerimônia de lançamento contou com a presença de autoridades locais e representantes das cirandas Flor Matizada, Guerreiros Mura e Tradicional.

“Com esse investimento, a gente vê as costureiras felizes, os mototaxistas ganhando dinheiro”, disse Alexandre Queiroz, da Flor Matizada.

“É o jovem cirandeiro que sai da ociosidade, que vem trabalhar e garantir sua renda”, destacou Thiago Cavalcante, da Ciranda Tradicional.

“Com esse apoio, a gente pode fazer Manacapuru sair de R$ 5 milhões para R$ 15, R$ 20 milhões em arrecadação”, completou Renato Peres, da Guerreiros Mura.

Temas das apresentações em 2025

Guerreiros Mura (atual campeã): Estiagem e Alagação: O Segredo das Águas

(atual campeã): Estiagem e Alagação: O Segredo das Águas Flor Matizada : Amazônia: Sonho e Luta Cirandeira

: Amazônia: Sonho e Luta Cirandeira Ciranda Tradicional: Sapucai’Ay: O grito que vem das águas

Mais de 3 mil artistas estarão diretamente envolvidos nas apresentações. A cada noite, uma agremiação se apresenta no Cirandódromo em busca do título.

