Arraial Arretado em Manaus termina com forró, boi-bumbá e comidas típicas

Manaus (AM) – O último fim de semana do Arraial Arretado, realizado no estacionamento do Amazonas Shopping, será marcado por uma mistura de ritmos que celebram a cultura popular do Norte e do Nordeste. Com entrada gratuita, a programação vai até domingo (03), sempre a partir das 17h, reunindo artistas locais e barracas com o melhor da culinária regional.

Atrações

A festa começa nesta quinta-feira (31), com o sertanejo animado do cantor Daniel Trindade, conhecido por transformar clássicos do gênero em versões dançantes, mas é na sexta-feira (1º), que o clima muda com o ritmo do boi-bumbá, em apresentação de Arlindo Neto — uma das vozes mais emblemáticas do Garantido — ao lado da banda Dois Bois de Pano, em um espetáculo que homenageia a alma do Festival de Parintins.

No sábado (02), quem sobe ao palco é Kelto Piloto, levando samba e pagode para embalar o público com repertório recheado de sucessos nacionais. O encerramento, no domingo (03), fica por conta da banda de forró Xiando na Xinela, que promete transformar o arraial em uma grande quadrilha dançante.

Além da programação musical, o Arraial Arretado oferece apresentações de danças folclóricas e mais de 15 barraquinhas com comidas típicas como vatapá, tacacá, caldos, milho cozido e outras delícias que aquecem qualquer festejo junino. Para as crianças, há espaço kids com brinquedos e atividades.

Agenda de Serviço – Arraial Arretado

Local: Estacionamento do edifício garagem G1 – Amazonas Shopping, zona Centro-Sul de Manaus

Data: Até domingo, 03 de agosto

Horário: A partir das 17h, com entrada gratuita

Atrações musicais:

Quinta (31/07): Daniel Trindade (sertanejo)

Daniel Trindade (sertanejo) Sexta (01/08): Arlindo Neto + Dois Bois de Pano (boi-bumbá)

Arlindo Neto + Dois Bois de Pano (boi-bumbá) Sábado (02/08): Kelto Piloto (samba e pagode)

Kelto Piloto (samba e pagode) Domingo (03/08): Xiado na Xinela (forró)

Gastronomia: Comidas típicas como tacacá, vatapá, caldos e milho cozido

Espaço Kids: Brinquedos para o público infantil.

( * ) Com informações da assessoria/GC





