‘Negocia Manaus’ oferece condições especiais para quitação de dívidas; confira

Manaus (AM) – O Procon Manaus realiza a segunda edição do Negocia Manaus, de 4 a 8 de agosto, no shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, zona Norte. O feirão acontece das 8h às 16h, com 150 atendimentos diários por concessionária, voltado exclusivamente a unidades residenciais.

“A ação reforça o compromisso da gestão em facilitar acordos que cabem no bolso dos consumidores, com atendimento humanizado”, destacou a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu.

Participam do feirão as empresas Águas de Manaus, Amazonas Energia e IP Fibra, oferecendo condições exclusivas para renegociação de dívidas com água, energia e internet.

Documentos exigidos

Para participar, é necessário apresentar:

Original e cópia de documento com foto (RG ou CNH)

CPF

Fatura da conta em atraso (água, energia ou internet)

Condições oferecidas pelas concessionárias

Águas de Manaus

Entrada mínima de 5% do valor da dívida

Parcelamento em até 80 vezes

Entrada com prazo de até 10 dias

Opção de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito

Amazonas Energia

Para baixa renda: entrada a partir de 3%; demais clientes, 5%

Parcelamento em até 60 vezes

Descontos de até 90% em débitos de recuperação de consumo (TOI)

Descontos de até 70% em faturas antigas

Negociação por terceiros com autorização formal

Parcelamento em até 18 vezes no cartão de crédito

Clientes inadimplentes da edição anterior não poderão participar novamente com essa concessionária.

IP Fibra

Atendimento com dois representantes da empresa

Descontos de 50%, 80% ou até 100%, conforme análise interna

