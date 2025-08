Wilson Lima entrega 403 títulos e anuncia regularização em Manaus

O governador Wilson Lima entregou, nesta quinta-feira (31), 403 títulos definitivos de imóveis para moradores do Conjunto Carlos Braga, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. Essas famílias aguardavam há mais de 20 anos pela documentação. Agora, finalmente, elas garantem segurança jurídica e a posse definitiva das casas.

Novas regularizações começam em Manaus

Na mesma ocasião, Wilson Lima também autorizou o início da regularização de 1.860 unidades nos Conjuntos Cidadão 5, 7 e 12, também na capital. Com isso, o programa Amazonas Meu Lar avança ainda mais, beneficiando milhares de famílias que aguardam por esse direito.

Valorização do patrimônio e direitos assegurados

As casas do Carlos Braga foram entregues em 2004 para famílias removidas de áreas de risco. Agora, com os títulos em mãos, os moradores garantem valorização dos imóveis e direitos legais sobre as propriedades.

“Antes vocês tinham um teto, hoje vocês têm direito”, afirmou Wilson Lima durante o evento.

Entrega em outros conjuntos e presença de autoridades

Além do Carlos Braga, também receberam títulos remanescentes os moradores dos conjuntos Viver Melhor 1 (141 unidades) e Petrópolis (27 unidades). Além disso, outros 97 documentos de Termo de Quitação foram entregues, liberando o registro formal dos imóveis. O evento contou ainda com a presença de deputados, vereadores, representantes do Judiciário, Defensoria Pública, além de associações e cartórios.

Orientações para as famílias do Conjunto Cidadão 12

Durante o evento, as famílias do Conjunto Cidadão 12 receberam informações importantes sobre os próximos passos da regularização, como atualização cadastral, visitas domiciliares e coleta de documentos.

Avanço do programa Amazonas Meu Lar

Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), o Amazonas Meu Lar já regularizou mais de 20,5 mil unidades até julho de 2025. Além disso, entregou soluções de moradia para outras 7,6 mil famílias, totalizando um grande avanço.

Obras em andamento e investimentos

O programa investe R$ 4,7 bilhões em regularização, construção, financiamentos e infraestrutura. Em Manaus, bairros como São Jorge, Tarumã, Compensa, Alvorada, Novo Aleixo e Petrópolis recebem obras, enquanto o interior avança em cidades como Iranduba, Tefé e São Gabriel da Cachoeira.

Moradora celebra conquista

Por fim, Noelia Barros, assistente social e moradora há mais de 20 anos, destacou a importância do documento.

“Esse título traz segurança para a gente. Depois de tanto tempo esperando, finalmente chegou o momento”, disse emocionada.

