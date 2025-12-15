Idoso

Paciente recebeu alta médica, mas permanece internado por falta de familiar

O Serviço Social do Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, solicita apoio da população para localizar familiares de um paciente internado na unidade.

O idoso Raimundo Brito da Costa deu entrada no hospital em 21 de novembro. Apesar de já ter recebido alta médica, ele permanece na instituição por necessitar da presença de um familiar para a liberação.

Quem tiver informações que possam contribuir para localizar os parentes deve entrar em contato pelos telefones (92) 3249-9062 e (92) 99378-8158 ou procurar diretamente o Serviço Social do hospital, situado na avenida Cosme Ferreira, nº 3.937, bairro Coroado, zona leste de Manaus.

Leia mais

Zezé di Camargo se manifesta contra Lula no SBT e pede cancelamento de especial