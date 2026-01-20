Violência doméstica

Mulher procurou a polícia após ser ameaçada e ofendida pelo ex-companheiro por mais de uma vez

Um homem de 34 anos foi preso na segunda-feira (19) por ameaçar, injuriar, agredir e praticar violência psicológica contra a ex-companheira, de 32 anos, em Manaus. Ele também vai responder por posse ilegal de arma de fogo.

A investigação começou depois que a vítima procurou a delegacia. Ela relatou que passou a sofrer ameaças e ofensas após pedir que o ex-companheiro deixasse a residência e encerrar o relacionamento, que considerava insustentável.

Segundo a delegada Nathalia Oliveira, o casal manteve união estável por cerca de 12 anos. As agressões verbais começaram no dia 7 de janeiro, logo após a mulher solicitar que o homem saísse do imóvel. A vítima afirmou que o suspeito usou palavras ofensivas e de cunho moral.

Ainda conforme a delegada, durante uma discussão, o homem empurrou a vítima e tentou derrubá-la da cadeira. Mesmo após a agressão física, ele continuou a proferir ofensas verbais.

Com medo de novas agressões, a mulher deixou a casa com o filho e buscou abrigo na residência da mãe. Ao sair do imóvel, ela encontrou um revólver calibre 38 que pertencia ao suspeito e levou a arma por receio de que ele pudesse usá-la contra ela.

Diante da gravidade do caso, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito. As equipes localizaram e prenderam o homem na rua Professora Maria Antony, no bairro São José Operário, Zona Leste de Manaus.

O preso permanece à disposição da Justiça e vai responder pelos crimes de ameaça, injúria, vias de fato, violência psicológica e posse ilegal de arma de fogo.

