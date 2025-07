Com emenda de Braga, David dá ordem de serviço para asfaltar ramais de Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus deu início, nesta quinta-feira (31), às obras de pavimentação em quatro importantes ramais da zona rural, localizados nas rodovias BR-174 e AM-010. A ação integra o maior programa de asfaltamento rural da história da cidade e é financiada com recursos de emenda parlamentar do senador Eduardo Braga.

Durante visita técnica ao ramal Cuieiras, o prefeito David Almeida destacou o impacto social das obras:

“Você muda a vida das pessoas, quando transforma a lama no inverno e a poeira no verão em asfalto. Isso é dignidade, é saúde pública, é qualidade de vida”, afirmou.

14 km de obras em quatro ramais

O novo pacote de obras abrange mais de 14 quilômetros de pavimentação, distribuídos nos seguintes ramais:

Pedro Dias (1,3 km)

Vicinal Três Galhos (3,3 km)

Cuieiras (3,22 km) – BR-174

– BR-174 São Francisco (6,22 km) – AM-010

Com mais de 10 mil toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), as obras garantirão maior durabilidade e segurança no tráfego, especialmente durante o verão amazônico, período de maior movimentação nas comunidades rurais.

Compromisso com a zona rural

Segundo o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior, a pavimentação melhora o acesso à cidade, escolas e unidades de saúde:

“A zona rural também é Manaus. Estamos levando dignidade para quem mais precisa e isso é compromisso da gestão do prefeito David com o povo da zona rural”, afirmou.

Cerca de 4 mil famílias serão diretamente beneficiadas.

Depoimento de quem vive a mudança

O agricultor Osmo Balieiro, de 58 anos, morador do ramal São Francisco há mais de duas décadas, comemorou o início das obras:

“Essa iniciativa é grandiosa. Vai trazer desenvolvimento para uma área que antes era esquecida. Hoje temos acesso a políticas públicas e autoridades comprometidas”, declarou.

Mais frentes de trabalho nas próximas semanas

O prefeito anunciou que essa é a primeira de quatro ordens de serviço previstas:

Próximos ramais: Arthur Virgílio e Mat Marcha

e Obras com início semanal garantido

“A zona rural entrou no nosso radar e não sairá mais”, reforçou David Almeida.

Ele também agradeceu o apoio da bancada federal:

“Se não fosse a ajuda do senador Eduardo Braga, não estaríamos aqui transformando vidas.”

Histórico de investimentos na zona rural

Desde 2021, a prefeitura já pavimentou 13 ramais, encerrando anos de abandono. Entre eles:

Ramais: Baiano, Água Branca, Matrinxã, Bom Jesus, Cachoeira do Leão, Cristo Rei, Ipiranga, Paraíso Verde, Areal, São Francisco, Acará, km 45 da AM-010 e Rio Branquinho

As obras são executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), com uso de maquinário pesado e planejamento técnico, garantindo celeridade e qualidade na entrega.

