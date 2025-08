Tadeu de Souza articula parceria com Croácia para exportações e bioeconomia

O vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza (Avante), iniciou um diálogo com o governo da Croácia para estabelecer parcerias estratégicas nas áreas de comércio internacional, com foco nos produtos da Zona Franca de Manaus (ZFM), além dos setores de biofármacos e ecoturismo. A reunião com o embaixador croata no Brasil, Ranko Vilović, ocorreu nesta quinta-feira (31/07), na sede do Governo do Estado, em Manaus.

Segundo Tadeu de Souza, a iniciativa visa estreitar as relações bilaterais e abrir um canal permanente de cooperação entre o Amazonas e a Croácia. O estado também busca ampliar as exportações das indústrias do Polo Industrial de Manaus (PIM) para o mercado europeu.

“É um país com indústria e turismo altamente desenvolvidos, e temos um grande potencial para futuras parcerias. Podemos avançar com intercâmbios acadêmicos e ações culturais. A Amazônia está de portas abertas à Croácia”, destacou o vice-governador.

Croácia quer ampliar laços com a Amazônia

O embaixador Ranko Vilović reforçou que a Croácia pode servir como porta de entrada para a Europa Central, beneficiando produtos amazônicos. Ele também manifestou interesse em parcerias voltadas à pesquisa científica, desenvolvimento sustentável e turismo ecológico.

“Estamos comprometidos com a preservação da Amazônia. A COP 30 será um momento importante, e o intercâmbio no campo do ecoturismo é uma oportunidade real”, afirmou.

Cooperação deve envolver ciência, meio ambiente e inovação

O encontro contou com a presença do secretário estadual de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, e do titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa. Ambos destacaram o interesse do estado em fomentar projetos científicos e tecnológicos com base na biodiversidade amazônica.

Economia croata em números

A Croácia possui uma economia diversificada, com destaque para o turismo, agricultura e indústria. Em 2024, o comércio bilateral com o Brasil movimentou US$ 96,3 milhões, gerando um superávit de US$ 39,9 milhões para o Brasil. Os principais produtos brasileiros exportados foram:

Café (43%)

Açúcar (27%)

Tabaco (10%)

