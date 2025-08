Idoso é atacado com vários golpes de terçado após reagir a assalto em casa no AM

O idoso Dario Pereira Ruiz, de 64 anos, ficou gravemente ferido após reagir a um assalto ocorrido dentro de sua residência, no bairro São José, em Manacapuru, interior do Amazonas, na última quinta-feira (31).

Segundo testemunhas, o idoso reagiu após ter a casa invadida por criminosos armados, que o atacaram com diversos golpes de terçado.

A vítima sofreu ferimentos no peito, nas costas e, principalmente, no pescoço, onde por pouco não foi degolada. Ele foi socorrido e levado ao hospital de Manacapuru, onde recebeu os primeiros atendimentos. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para Manaus.

A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso e trabalha para identificar os autores do ataque.

Leia mais: Homem tem mão decepada após ataque com terçado no interior do AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱