Homem tem mão decepada após ataque com terçado no interior do AM

Situação ocorreu no município de Barreirinha, na quarta-feira (30)

Um homem identificado como Gerles Gimaque Soares, 36 anos, conhecido como ‘Jerry’, teve a mão decepada após ser atacado com golpes de terçado em Barreirinha, interior do Amazonas, na quarta-feira (30). O suspeito do crime é Cledson Batista, conhecido como “Mamita”.

Segundo testemunhas, o suspeito e a vítima tinham uma rixa antiga. Cledson se aproximou de Gerles e o atacou com golpes de terçado. “Jerry” ficou ferido na perna e teve a mão arrancada.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Regional Dr. Jofre Cohen, em Parintins, e depois transferida para Manaus devido à gravidade dos ferimentos. Até o momento, não há informações sobre a prisão do suspeito.

O caso deverá ser acompanhado pelas autoridades.

Foto: Divulgação

