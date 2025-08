Trump anuncia movimentação de submarinos nucleares

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (1º), em sua conta na rede social Truth Social, que ordenou o deslocamento de submarinos nucleares americanos para “regiões apropriadas” do planeta. A medida é uma retaliação às recentes declarações do ex-presidente russo e atual vice do Conselho de Segurança do Kremlin, Dmitri Medvedev.

“Ordenei que dois submarinos nucleares fossem posicionados nas regiões apropriadas, caso essas declarações insensatas e incendiárias sejam mais do que isso. As palavras são muito importantes e, muitas vezes, podem ter consequências imprevistas. Espero que este não seja um desses casos”, escreveu Trump.

Escalada verbal entre Trump e Medvedev

Na quinta-feira, Trump já havia criticado Medvedev por chamar as tarifas americanas contra compradores de petróleo russo de “jogo de ultimatos”, o que, segundo o russo, aumentaria o risco de uma guerra. Medvedev também acusou Trump de agir de forma teatral.

Em resposta, o americano escreveu:

“Digam a Medvedev, o ex-presidente fracassado da Rússia que acha que ainda é presidente, para tomar cuidado com as palavras. Ele está entrando em um território muito perigoso!”

Medvedev cita sistema de retaliação nuclear “Mão Morta”

Poucas horas depois, Medvedev respondeu às ameaças com uma lembrança sombria: o sistema de retaliação nuclear soviético conhecido como “Mão Morta”.

“Trump deveria se lembrar de como a lendária ‘Mão Morta’ pode ser perigosa”, escreveu o político russo em seu canal no Telegram.

O sistema “Mão Morta” foi desenvolvido durante a Guerra Fria para lançar mísseis nucleares automaticamente caso a liderança soviética fosse eliminada em um ataque. A Rússia herdou esse sistema após o colapso da União Soviética. O próprio governo russo já o classificou como uma “arma apocalíptica”.

(*) Com informações do Estadão

Leia mais: Crise na hospedagem ameaça COP30 em Belém, diz ONU

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱