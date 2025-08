Uarini recebe R$ 826,7 mil para ações emergenciais

O município de Uarini, no interior do Amazonas, foi contemplado com um repasse de R$ 826,7 mil do Governo Federal para ações de resposta a desastres. Os recursos foram autorizados nesta sexta-feira (1º) pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional.

O valor faz parte de um montante total de R$ 6,5 milhões que será distribuído entre 12 municípios de seis estados: Amazonas, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A liberação dos recursos tem como objetivo auxiliar as cidades afetadas por situações de emergência ou calamidade pública, como alagamentos, deslizamentos ou estiagens severas.

Os critérios para o repasse incluem a magnitude do desastre, o número de desalojados e desabrigados, e o valor solicitado nos planos de trabalho apresentados pelas prefeituras. No caso de Uarini, o recurso será usado para ações de resposta imediata e apoio à população atingida.

Segundo o MIDR, municípios que tenham o reconhecimento federal de situação de emergência podem solicitar recursos por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Após a análise técnica e aprovação dos planos, os repasses são formalizados por portaria no Diário Oficial da União.

A Defesa Civil Nacional também oferece cursos de capacitação para agentes municipais e estaduais, com o objetivo de qualificar o uso do sistema S2iD e melhorar a resposta às situações de emergência.

*Com informações da assessoria (HM)

