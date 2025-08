O nível do Rio Negro em Manaus caiu 53 centímetros ao longo do mês de julho de 2025. A informação foi divulgada pelo Porto de Manaus na última sexta-feira (2).

Embora o volume ainda esteja acima do registrado no mesmo período do ano passado, a redução sinaliza o início de uma nova estiagem severa. Em 2023, o estado enfrentou uma das secas mais intensas da história, com graves prejuízos para a navegação, o abastecimento de água e a economia de dezenas de municípios.

Risco de repetição

Agora, em 2025, o cenário começa a preocupar novamente. O recuo do rio compromete o transporte de cargas e pessoas em áreas que dependem exclusivamente da navegação fluvial. Além disso, em diversos trechos do rio, bancos de areia já reapareceram, dificultando a passagem de embarcações de médio e grande porte.

Monitoramento segue

Técnicos da Defesa Civil e de órgãos ambientais continuam monitorando a situação. A expectativa é que o pico da seca ocorra entre setembro e outubro, como costuma acontecer na região amazônica. Caso as chuvas não sejam suficientes nos próximos meses, o nível do Rio Negro pode se aproximar de marcas históricas de baixa.

